9 مواقع مجانية للامتحانات النهائية لطلبة الجامعات في “الزعتري” و”الأزرق”

أعمان- الغد-اعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تحديد تسعة مواقع مجانية جديدة تتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن للطلبة السوريين المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، والذين يدرسون في الجامعات الأردنية استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية وقد تضمنت هذه المواقع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم حيث يتم التنسيق معها للسماح للطلبة باستخدام هذه المواقع، كما تم التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحصر أعداد هؤلاء الطلبة وتوزيعهم على المخيمات والجامعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً عن توفير (1790) موقع مجاني تتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية حيث توزعت هذه المواقع في جميع محافظات وألوية المملكة بحيث لا يضطر الطالب إلى الخروج خارج لوائه/محافظته حرصاً على سلامته.

كما اكدت الوزارة بأنها حريصة كل الحرص على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجه أبنائها الطلبة خلال عملية تقديم الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الثاني الحالي خاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم توفر خدمات الانترنت، إضافةً إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إنجاح منظومة التعليم الإلكتروني بما فيها الامتحانات الإلكترونية، والذي يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة الأردنية في ظل هذه الأزمة.

وتدعو الوزارة أبنائها الطلبة للدخول إلى الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/Labs/ لكي يتعرف الطالب على جميع المواقع التي يمكن أن يتقدم للامتحانات من خلالها، والمتوفرة داخل محافظته / لوائه، كما تهيب بجميع الطلبة الالتزام بمعايير السلامة العامة المتمثلة بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر فإن الوزارة تثمن عالياً جهود وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وجامعة البلقاء التطبيقية وتعاونهم في توفير هذه المواقع لأبنائنا الطلبة.