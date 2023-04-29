9 % نسبة التصويت بانتخابات بلدية باب عمان حتى الساعة 11

صابرين الطعيمات– بدأت عملية الاقتراع في مناطق الأربع التابعة لبلدية باب عمان في محافظة جرش وبلغت نسبة التصويت 9% لغاية الساعة 11 صباحا، وفق رئيس لجنة الانتخاب الدكتور عقلة القادري.

وقال القادري إن النسبة ترتفع بشكل تدريجي بعد ساعات الصباح وأمور الانتخاب تسير بشكل يسير وسهولة ودون أي معيقات.

وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فتح صناديق الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان في تمام الساعة السابعة صباحا وبدء استقبال الناخبين في 7 مراكز اقتراع داخل حدود البلدية، في وقت جرت أول عملية اقتراع في صندوق رقم 7 في مدرسة مرصع الثانوية للبنين.

وأكدت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنها اختبرت الاستعدادات الفنية كافة، كما جرى اختبار جاهزية الربط الإلكتروني بعد توزع الكوادر المشرفة على العملية الانتخابية، واستكمال مديرية العمليات الانتخابية من تأمين مراكز الاقتراع بجميع متطلبات اليوم الانتخابي.

وشدد الرواشدة على التزام رؤساء اللجان، في جميع صناديق الاقتراع باطلاع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول لغرف الاقتراع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها قبل بدء عملية الاقتراع.

وبحسب “المستقلة للانتخاب”، يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخبا وناخبة، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.