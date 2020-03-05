9 وفيات وإصابة 53 بحريق كبير وسط قطاع غزة – فيديو

غزة-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بعد عصر يوم الخميس عن وفاة 9 مواطنين بينهم 3 سيدات وإصابة نحو 53 آخرين بجراح بينهم 14 بجراح خطيرة في حريق ضخم اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني رائد الدهشان بتعامل طواقمهم مع حريق كبير ابتدأ في مخبر في النصيرات دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وقال إن أضرارًا كبيرة وقعت جراء الحريق، “وطواقمنا لا تزال تحاول السيطرة عليه”.

فيما قال مراسلنا إن انفجارات متتالية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في مكان بجوار مخبز البنا على دوار النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بوصول عدد كبير من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى جراء الحريق الضخم الذي نشب وسط المخيم.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن “طواقم الاسعاف والطوارئ تقوم بإجلاء الإصابات من النصيرات إلى مستشفى شهداء الأقصى ونقل عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي”.

فيما قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان لها، إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وأدى إلى أضرار كبيرة.

وتابعت “تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى”.

ووصل مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح إلى منطقة الحريق لقيادة الكوادر الأمنية التي كانت تعمل في المكان. وكالة صفا