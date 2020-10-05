9 وفيات و 1824 إصاية جديدة بكورونا

عمان-الغد- أعلنت الحكومة مساء الاثنين تسجيل 1824 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

• (1823) إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

(1188) في محافظة العاصمة عمّان.

(125) في محافظة الزرقاء

(119) في محافظة عجلون.

(89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.

(70) في محافظة جرش.

(65) في محافظة مأدبا.

(65) في محافظة البلقاء.

(53) في محافظة الكرك.

(21) في محافظة العقبة.

(11) في محافظة المفرق.

(11) في محافظة الطفيلة.

(6) في محافظة معان. (1) في البترا.

• حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

وأضافت الحكومة عبر الإيجاز اليومي، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.

وسُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.

كما سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وتابعت، أنه تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.

