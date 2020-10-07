السلايدر الرئيسي

9 وفيات و 1199 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – سُجِّلت (1199) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب إيجاز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات، وفق الإيجاز على النحو التالي:

• (1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

– (870) في محافظة العاصمة عمّان

– (115) في محافظة الزرقاء.

– (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.

– (37) في محافظة البلقاء.

– (28) في محافظة الكرك.

– (25) في محافظة العقبة.

– (18) في محافظة معان. (6) في البترا.

– (7) في محافظة جرش.

– (4) في محافظة المفرق.

– (3) في محافظة مأدبا.

– (1) في محافظة عجلون.

– (1) في محافظة الطفيلة.

• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.

ووفق الإيجاز، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.

وكذلك، سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.

وحسب الإيجاز، سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

كما تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.

مقالات ذات صلة

تكفيل الزميل دعنا من مديرية شرطة وسط العاصمة

منذ ساعة واحدة

الرزاز يترأس الاجتماع الأول لفريق الدعم اللوجستي للصحة العامة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء عمر الرزاز

الرزاز: مهمة التعامل مع كورونا ليست سهلة.. ونستعد للسيناريو الأسوأ (فيديو)

منذ ساعتين
الزميل الصحفي حمزة دعنا

الحكومة تقاضي “الغد”.. واستدعاء الزميل دعنا

منذ ساعتين
انتخابات 2020
34 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock