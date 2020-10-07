9 وفيات و 1199 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجِّلت (1199) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب إيجاز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات، وفق الإيجاز على النحو التالي:

• (1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

– (870) في محافظة العاصمة عمّان

– (115) في محافظة الزرقاء.

– (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.

– (37) في محافظة البلقاء.

– (28) في محافظة الكرك.

– (25) في محافظة العقبة.

– (18) في محافظة معان. (6) في البترا.

– (7) في محافظة جرش.

– (4) في محافظة المفرق.

– (3) في محافظة مأدبا.

– (1) في محافظة عجلون.

– (1) في محافظة الطفيلة.

• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.

ووفق الإيجاز، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.

وكذلك، سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.

وحسب الإيجاز، سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

كما تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.