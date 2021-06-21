9 وفيات و520 إصابة جديدة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 وفيات و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 9671 وفاة و 747000 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6498 ، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 54، فيما غادرت 73 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 443.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 11بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 599 حالة شفاء، ليصل الإجمالي بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 730831 حالة شفاء .

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 19213 فحصاً، ليبلغ الإجمالي التي أجريت منذ بدء الجائحة 7696783 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 71ر2 بالمئة. -(بترا)