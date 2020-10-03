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9 وفيات و 1099 إصابة بكورونا.. و48 حالة حرجة

منذ ساعتين

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عمان – الغد -سُجِّلت اليوم السبت (1099) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:
– (737) في محافظة العاصمة عمّان.
– (184) في محافظة الزرقاء.
– (73) في محافظة البلقاء.
– (26) في محافظة عجلون.
– (21) في محافظة الكرك.
-(13) في محافظة جرش.
– (13) في محافظة العقبة.
– (12) في محافظة المفرق.
– (11) في محافظة إربد.
– (6) في محافظة مأدبا.
– (3) في محافظة معان.

وأضافت الحكومة بحسب الموجز اليومي، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.
كما سُجّلت (9) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.
وسُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
وتابعت، أنه يبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.
كما تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.

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