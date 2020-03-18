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9.3 مليون دينار المبلغ الموعود به لمواجهة كورونا والصحة تستلم 3 ملايين منه

منذ 17 دقيقة

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حمزة دعنا
عمان- وصل المبلغ الموعود به من القطاعات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة حتى مساء اليوم إلى 9.3 مليون دينار، في حين وصل إلى وزارة الصحة مبلغ 3 ملايين دينار من تلك التبرعات وبانتظار تحصيل المبالغ المتبقية.
وقالت وزارة الصحة للغد ان المبالغ التي وصلت إلى الوزارة على شكل شيكات تقدر بحوالي 3 ملايين دينار في حين ان باقي المبلغ الموعود به موجود عند البنك المركزي وبانتظار تحويله إلى الوزارة.
ورصدت “الغد”، الجهات والشركات والبنوك التي قامت بالتبرع لوزراة الصحة للمساعدة بمواجهة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، انه تم فتح مراكز حجر جديدة، تمثلت بغرف فندقية وصل عددها إلى 5 آلاف و300 غرفة موزعة بين البحر الميت والعاصمة عمان، وبكلفة تصل الى أكثر من 7 ملايين دينار في 14 يوما وفق مختصين.

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