90 ألفا استقلوا “باص عمان”: كيف كانت تجربة بعضهم؟ (فيديو)

عمان – الغد – أكثر من 90 ألف راكب وراكبة استقلوا “باص عمان” منذ إطلاقه في بداية الشهر الحالي، بحسب مصادر مسؤولة عن المشروع.

وكانت أمانة عمان أطلقت المشروع الذي يتضمن 135 حافلة نموذجية بكلفة 18 مليون دينار، مؤكدة أنه سیعمل بـ”إمكانات حدیثة من حیث طریقة الدفع التي ستكون إلكترونیة بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن والتي یمكن الحصول علیها من نقاط البیع المنتشرة، كما یتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أیضاً”.

وقالت إن المرحلة هي الأولى في خطة لتشغيل 286 حافلة مع نهاية العام 2020.

وتم تشغيل المشروع من خلال 55 موقفا و33 محطة حتى اللحظة، وستتردد الحافلات على الموقف الواحد من 30 إلى 35 مرة، وتتسع الحافلات الكبيرة لـ 52 راكبا، ضمن مسارات وترددات ثابتة.