90 ألف دولار منحة يابانية لمركز سيدة السلام

عمان – أعلنت الحكومة اليابانية تقديم منحة بقيمة نحو 90 ألف دولار أميركي، لمركز سيدة السلام؛ لتوفير معدات إعادة التأهيل من خلال برنامج المساعدة الياباني المسمى منحة الأمن الإنساني للمشاريع على مستوى القاعدة الشعبي (GGP).

وأفادت السفارة اليابانية في عمان، أنه تم توقيع عقد المنحة اليوم الثلاثاء من قبل السفير الياباني لدى المملكة، شيمازاكي كاورو، ومدير عام المركز الأب الدكتور شوقي بطريان والبطريرك فؤاد الطوال والمطران وليام الشوملي.

ووفق بيان صحفي للسفارة، فإن المنحة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة من هم في أمس الحاجة إليها، من خلال توفير أجهزة إعادة تأهيل جديدة ومتطورة للمركز. وقال السفير شيمازاكي: “تسببت جائحة كورونا في مجموعة واسعة من الآثار على جميع جوانب المجتمع الأردني، مما ساهم في تدهور الأوضاع، وخصوصا للأشخاص المستضعفين. لذلك، نعتقد أن أهمية دعم هؤلاء الأشخاص في الأردن أصبحت أكبر من أي وقت مضى. آمل بصدق أن يدعم هذا المشروع الجديد الخدمات في مركز سيدة السلام ويساهم بشكل أكبر في مستقبل أفضل للأشخاص المحتاجين”.

ويقدم مركز سيدة السلام منذ تأسيسه في العام 2004 خدمات يومية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.–(بترا)