90 مليون دولار من “التمويل الدولية” لـ”الأردني الكويتي”

سماح بيبرس



عمان – أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن توجهها لاستثمار زهاء 90 مليون دولار في البنك الأردني الكويتي، من خلال اكتتاب 50 مليون دولار في أول سند أخضر يصدره البنك الأردني الكويتي في الأردن وتقديم 40 مليون دولار ضمن برنامج تمويل التجارة العالمية الذي تنفذه المؤسسة.

والسند الأخضر الذي سيتم إصداره بشكل خاص من قبل البنك الأردني الكويتي سيكون له مدة مقترحة مدتها خمس سنوات، فيما أن عائدات السندات ستستخدم من قبل البنك لتمويل المشاريع الخضراء والأصول المؤهلة في الأردن.

ووفقا للمؤسسة، فإن الاستثمار ضمن برنامج تمويل التجارة العالمية GTFP بقيمة 40 مليون دولار بفترات تصل إلى عام واحد.

ويهدف برنامج تمويل التجارة العالمية (GTFP) إلى توسيع واستكمال قدرة البنوك على تقديم تمويل التجارة من خلال توفير التخفيف من المخاطر في الأسواق الجديدة أو الصعبة حيث تكون الخطوط التجارية مقيدة.

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية

(IFC)، بموجب هذا البرنامج، ضمانات كلية أو جزئية لدعم التبادل التجاري وتغطية المخاطر التمويلية الناشئة عنه بين البنوك المشاركة في البرنامج، كما يتيح البرنامج لهذه البنوك زيادة حجم عملياتها التجارية وقيمتها ويمكنها من الحصول على شروط تنافسية ملائمة.

وذكرت المؤسسة أنها تهدف من خلال المشروع إلى تقديم الدعم الاستشاري للبنك في المجالات التالية، تنمية القدرات الداخلية لمساعدة البنك على تكوين عملياته وإجراءاته وأنظمته ليكون جاهزا لدعم متطلبات تنفيذ إطار السندات الخضراء، وخط الأنابيب الأخضر وتطوير المنتجات لمساعدة البنك على زيادة مجموعته من الأصول الخضراء المؤهلة ؛ والوصول إلى الأسواق والعلامات التجارية الخضراء.

علاوة على ذلك ، ستدعم الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية (AS) البنك الأردني الكويتي في تطوير إطار تتبع الأصول الخضراء وإعداد التقارير التي سيكون البنك الأردني الكويتي مسؤولاً عن تنفيذها والالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ السنوي والإفصاح المطلوب بموجب مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لسوق المال.

ومن المتوقع وفقا للمؤسسة أن يؤدي المشروع الى زيادة توافر التمويل المتعلق بالمناخ، حيث ستقدم المؤسسة تمويلا يصل إلى 5 سنوات سيتم الاستعانة به من قبل البنك لتنمية محفظته الخضراء، وسيساعد ذلك في تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ ، مما يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل عام.

وتقدر مؤسسة التمويل الدولية أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 31376 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027.

كما أنّه من المتوقع أن يساهم المشروع تعزيز الاستدامة من خلال إصدار أول سند أخضر في البلاد والذي سيضع معايير لمزيد من هذه الإصدارات ويزيد التمويل العام للمناخ / الأخضر في الأردن.

ومن المتوقع أن يؤسس المشروع ويضع معايير السندات الخضراء في السوق وبالتالي يشجع على تكرارها من قبل جهات الإصدار الأخرى.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعبئة موارد إضافية طويلة الأجل للمشاريع المتعلقة بالتمويل المناخي وزيادة الوعي بين شركات القطاع الخاص بمزايا تنويع مصادر تمويلها وجذب تمويل أسواق رأس المال لدعم المشاريع الخضراء.

وكأول سند أخضر في الأردن ، سيضع المشروع معايير للإصدارات المستقبلية وسيقدم فئة أصول جديدة إلى أسواق رأس المال المحلية، والتي من المتوقع أن تولد اهتماما قويا وتمهد الطريق لمعاملات سوق رأس المال المناخي لمجموعة واسعة من المستثمرين.