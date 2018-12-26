عمان- أظهرت نتائج مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المنازل للعام 2017 ارتفاع نسبة الأسر التي تمتلك هاتفا ذكياً الى 3ر90 بالمئة، وكذلك ارتفاع نسبة توفر الإنترنت في المنازل إلى 8ر88 بالمئة مقارنة بما نسبته 8ر80 بالمئة للعام 2016.

كما أظهرت نتائج المسح، الذي اعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعاً في نسبة الأسر التي تمتلك حاسوباً شخصياً أو محمولاً إلى حوالي 33 بالمئة مقارنة مع حوالي 31 بالمئة في عام 2016.

ويهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات خاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأسر الأردنية، مثل انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الأسر لخدمات الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية إضافة إلى حجم الإنفاق الشهري على هذه الخدمات وتم تنفيذه لهذا العام على عينة من الأسر ضمت 4140 أسرة.

وفيما يتعلق بالحاسوب الشخصي/المحمول، أظهرت نتائج المسح أن 8ر32 بالمئة من الأسر تمتلك جهاز حاسوب، في حين ارتفعت هذه النسبة مقارنةً بالعام الماضي بحوالي نقطتين مئويتين.

وأظهرت نتائج المسح أن السبب الرئيسي لعدم توفر الحاسوب لدى نصف الأسر الاردنية هو عدم الحاجة له، فيما بررت 8ر27 بالمئة من الأسر عدم امتلاكها حاسوب بوجود بدائل أخرى، وكان عدم المعرفة باستخدام الحاسوب سبباً لعدم امتلاكه لحوالي 13 بالمئة من هذه الأسر.

وبالنسبة لاستخدام الحاسوب من قبل الأفراد، فقد أظهرت نتائج المسح أن حوالي 35 بالمئة من الأفراد ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الحاسوب والنسبة الأعلى منهم في الفئة العمرية 15- 19 سنة.

وفيما يتعلق بالغرض من وراء استخدام الحاسوب، أظهرت نتائج المسح أن الاستخدام الأكثر هو للأغراض الشخصية 68 بالمئة والاستخدام الأقل لأغراض العمل 7ر34 بالمئة.

أما فيما يتعلق بأسباب عدم استخدام الحاسوب من قبل الأفراد، أظهرت نتائج المسح أن حوالي 47 بالمئة من الأفراد الذين لا يستخدمون الحاسوب يعود لعدم الحاجة له، في حين 20 بالمئة منهم برروا أن سبب عدم استخدامه يعود لعدم توافر جهاز حاسوب.

وبيّنت نتائج المسح أن خدمة الإنترنت عن طريق الهاتف المتنقل عريض النطاق Mobile Broadband هي الوسيلة الأكثر استخداماً للاتصال بالانترنت إذ بلغت حوالي 3ر97 بالمنئة، وجاءت بالمرتبة الثانية خدمة الإنترنت عن طريق Wimax بنسبة بلغت 2ر7 بالمئة.

وأظهرت بيانات المسح أن معظم مستخدمي الإنترنت هم في الفئة العمرية ما بين 20-24 سنة، وبشكل خاص الذين يحملون الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) فأعلى.

وحول أماكن استخدام الإنترنت من قبل الأفراد ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر فقد أظهرت نتائج المسح أن الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي (Tablets) في أي مكان احتلت أعلى نسبة حيث بلغت 5ر98 بالمئة، تلاها استخدام الإنترنت في المنازل بنسبة 7ر48 بالمئة، في حين جاء الاتصال بشبكة الإنترنت المقدمة في المقاهي والجمعيات والمنظمات ومحطات المعرفة أقل الأماكن استخدامًا للإنترنت.

وأظهرت نتائج المسح أن الهدف من استخدام الإنترنت يأتي في الدرجة الأولى للتواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالهاتف الخلوي فقد أظهرت نتائج المسح ارتفاعاً طفيفًا في نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتفاً خلوياً (عادياً/ ذكياً) خلال العامين الماضيين إذ بلغت 4ر98 بالمئة عام 2017، بارتفاع بلغ 1ر0 بالمئة فقط عن عام 2016.

كما بيّنت نتائج المسح أن نسبة كبيرة من الأسر يتوافر لدى أحد افرادها هاتفاً خلوياً ذكياً Smart Phone، حيث تبين أن حوالي 90 بالمئة من الأسر يتوافر لدى أحد أفرادها هذا النوع من الأجهزة الخلوية.

وفيما يتعلق بحجم الانفاق الشهري على الهاتف الخلوي فقد أظهرت نتائج المســح انخفاضاً في متوسط إنفاق الأسر في عام 2017 مقارنة مع العام 2016 حيث بلغ متوسط الانفاق 8ر20 ديناراً مقابل 4ر21 ديناراً على التوالي.

كما انخفض متوسط إنفاق الأسرة على الهاتف الأرضي من 8ر18 ديناراً في عام 2016 إلى 1ر13 في عام 2017، في حين انخفض الإنفاق على الإنترنت من 6ر24 ديناراً في عام 2016 إلى 2ر21 ديناراً في عام 2017.

وفيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية، فقد تضمن المسح قسماً خاصاً لاستطلاع آراء الأسر والأفراد حول برنامج الحكومة الإلكترونية، والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث أظهرت نتائج المسح أن حوالي 25 بالمئة من الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر سمعوا عن الحكومة الإلكترونية، وحوالي نصف أولئك الأفراد من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى.

كما تناول المسح طرق الاتصال المتبعة للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لنتائج المسح فان حوالي 2 بالمئة من الأفراد استخدموا مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080) للاستعلام عن الحكومة الإلكترونية، كما أفرزت البيانات أن حوالي 15 بالمئة من الأفراد الذين سمعوا بالحكومة الإلكترونية قد نفذوا إلى الحكومة الإلكترونية باستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية باستخدام الموقع الإلكتروني (www.jordan.gov.jo)- (بترا)