90 % من شركات تكنولوجيا المعلومات لم تخفض رواتبها

عمّان– أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) عن نتائج استبيان نفذته مع أعضائها حول دفع رواتب موظفي الشركات من أعضاء الجمعية عن شهر نيسان 2020، ومدى الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي بموجب أمري الدفاع رقم 6 و9 .

وبحسب الاستبيان الذي جرى تعبئته من 87 شركة من أعضاء جمعية “انتاج”، استطاعت 75 بالمئة من الشركات دفع الرواتب لشهر نيسان ضمن فئة “دوام عادي”، بموجب أمر الدفاع رقم 6، دون أي اقتطاع منه، في حين اقتطعت 22 بالمئة من الشركات 30 بالمئة أو أقل من رواتب موظفيها، بينما لم تستطع 3 بالمئة من الشركات دفع الرواتب.

أما بنسبة لفئة “الدوام الجزئي عن بعد”، فقال 9 بالمئة من المستطلعين أنهم دفعوا الرواتب بنسبة 50 بالمئة عن فئة “الدوام الجزئي”.

وحول الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على موافقة وزارة العمل لدفع رواتب شهر نيسان بنسبة 50 بالمئة، أظهر الاستبيان أن 90 بالمئة من الشركات لم تتقدم لوزارة العمل لغايات تخفيض رواتب العاملين بواقع 78 شركة، في حين أن 7 شركات حصلت على موافقة وشركتين لم يجر الموافقة على طلبهما.

وقالت 92 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستبيان إنها لم تتقدم أو تستفد من برامج الضمان الاجتماعي “تضامن 1 و تضامن 2” بواقع 80 شركة، بينما استفادت 7 شركات.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، إن نتائج الاستبيان مؤشر واضح أن أولوية الشركات هي المحافظة على موظفيها الذين تعتبرهم رأسمالها الأساسي، مشيرا إلى أن من أكبر التحديات لشركات القطاع هو التدفق النقدي، مطالبا جميع الجهات وخاصة في القطاع العام والقطاع المصرفي بالإسراع في تسديد المطالبات المالية لشركات تكنولوجيا المعلومات، حيث جرى تسليم كشف يحتوي على بيانات الشركات التي لديها مستحقات للجهات المعنية منذ نحو شهر.

وأكد أن نتيجة الاستبيان تظهر أن معظم شركات القطاع تحملت عبء موظفيها دون اللجوء إلى الضمان الاجتماعي؛ حرصا منها على منح الأولوية للقطاعات الأخرى الأكثر تضررا.

وشدد على أن القطاع أثبت قدرته وجاهزيته للعمل عن بعد، إلا أن طبيعة عمله مع شركات خارج المملكة حدت من تدفق السيولة بشكل كاف، نتيجة الإغلاقات التي يشهدها العالم بسبب الوباء.

(بترا)