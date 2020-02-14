90 % من مكاتب السياحة والسفر تجدد تراخيصها

محمد أبو الغنم

عمان- أعلن رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، أن نحو 90 % من مكاتب السياحة والسفر جددت تراخيصها منذ بداية العام الحالي وحتى أمس.

وأكد سميح أن نحو 85 مكتبا سياحيا لم تجدد ترخيصها حتى أمس من أصل 707 مكاتب.

ودعا سميح مكاتب السياحة والسفر كافة إلى تجديد تراخيصها حتى تتجنب الغرامات المفروضة على التأخير والموجودة في قانون وزارة السياحة والآثار.

وطالب مكاتب السياحة والسفر كافة بتجديد تراخيصها قبل نهاية دوام 31 آذار (مارس) المقبل حتى لا يتم إيقافها عن العمل.

ويذكر أنه خلال العام الماضي، بلغت أعداد مكاتب السياحة والسفر نحو 707 مكاتب منها نحو 38 مكتبا جديدة دخلت عالم السياحة مقارنة مع 690 مكتبا خلال العام 2018.

ويشار إلى أنه تم العام الماضي إغلاق نحو 39 مكتب سياحة وسفر.

أما الفترات المسموح الترخيص بها لدى الوزارة فتتبين حسب المادة رقم (10) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم (114) لسنة 2016، التي تنص على أن يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام، وإذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن هذه المدة يستوفى من المرخص له مبلغ إضافي نسبته 50 % من رسوم الترخيص، ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد وفي مدة لا تتجاوز شهر شباط (فبراير) من كل عام، وتعد الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار (مارس) من العام نفسه.

ويعرف أن جمعية وكلاء السياحة والسفر التي تأسست العام 1960، تعمل على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها، وتنمية السياحة الأردنية، وتنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.