90% نسبة الإنجاز بمستشفى معان الميداني

معان- قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش إن نسبة الإنجاز في مشروع المستشفى الميداني في معان وصلت إلى 90 بالمئة.

واوضح الدكتور أبو درويش لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الخميس، أن المستشفى سيخصص لاستقبال الحالات المشخصة والمؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، مبينا أنه سيتم تجهيز المستشفى بـ250 سريرا، منها 50 سريرا للعناية الحثيثة.

واضاف انه تم رفد المستشفى بالكوادر الطبية المؤهلة والمدربة للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، كما تم تعيين كوادر تمريضية وفنية وإدارية لتشغيل المستشفى حال افتتاحه.

من جهة اخرى، اكد أبو درويش ان فرق التقصي الوبائي التابعة للمديرية تقوم بدورها في أخذ المسحات وعمل الفحوصات المتعلقة بكورونا في مختلف مناطق المحافظة، وبمعدل 350 عينة يوميا، موضحا أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.-(بترا)