90.7 مليون دولار صادرات إربد لشهر آذار الماضي

إربد – بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر آذار لعام 2021 حوالي 91 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لنفس الشهر من عام 2020 التي بلغت 46.4 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 95.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر آذار 2021 نحو 1661 شهادة مقارنة مع 941 شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الغرفة اليوم، فإن صادرات مدينة الحسن الصناعية شكلت الحجم التصديري الأكبر بنسبة 4ر85 بالمئة من مجموع صادرات المحافظة وجاءت مدينة السايبر السيتي بنسبة 5ر3 بالمئة فيما توزعت باقي الصادرات على مختلف مناطق المحافظة.

واحتل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية المرتبة الأولى بحجم الصادرات بقيمة 82 مليون دولار، وجاء قطاع الصناعات الغذائية والتموينية ثانيا بقيمة 3 ملايين دولار وقطاع الصناعات الطبية بقيمة مليوني دولار وتوزعت باقي الصادرات على القطاعات الأخرى.

وأشار رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إلى أن الارتفاع الكبير بقيمة الصادرات لهذا الشهر مقارنة مع شهر آذار من عام 2020 ناتج عن اغلاق معظم القطاعات الصناعية في شهر آذار من العام السابق، نتيجة جائحة كورونا وقبل فتح القطاعات الصناعية بالتدرج، مؤكدا أن هذه الأرقام تبشر بنمو الصادرات تباعا.

ولفت أبو حسان إلى أن السوق الأميركية تستقبل 67 من مجموع صادرات المحافظة والباقي موزع على صادرات لدول عربية ودول جنوب شرق آسيا وكندا.

–(بترا)