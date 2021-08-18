%90.9 نسبة عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية حتى منتصف آب

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة، إن نسبة تمويل الخطة بلغت 9.1% من حجم متطلبات الخطة، وبذلك فإن العجز في تمويل الخطة حتى منتصف آب/أغسطس الحالي وصل إلى 90.9%.

وأضافت أن “قيمة الاحتياجات المالية الواردة في الخطة للعام 2021 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بلغ حجم التمويل منها لغاية تاريخه نحو 220.7 مليون دولار، توزعت على 92 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و117.3 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند”.

“موّلت مشاريع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار”، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.

وبينت أن “مكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية”.

الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 1.6 مليون دولار، من أصل 411 مليون دولار تحتاجها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنه “لم يتم تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه”، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 669,922 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وفي حديثها عن الدول الأعلى إنفاقا على خطة الاستجابة العام الحالي، قالت الوزارة، إنه “من المُبكر الحكم على مساهمة الدول في هذا الوقت”، فيما أشارت إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية كانت في طليعة الدول الممولة لخطة الاستجابة خلال عام 2020 بنحو 521 مليون دولار، ثم جمهورية ألمانيا الاتحادية بـ 204 ملايين دولار، يليهما الاتحاد الأوروبي بـ 124 مليون دولار، منها تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الاتئماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بنحو 53 مليون دولار”.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.- (المملكة)