900 ألف أسرة تقدمت إلكترونيا لدعم الخبز

عمان – قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز” إلكترونيا بلغ 900 ألف أسرة.

وبين المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن صندوق المعونة أغلق باب استقبال طلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز” أمس السبت، حيث تم فتح باب التسجيل يوم 15 آذار الماضي ولمدة 21 يوما.

وأشار إلى أن الحكومة قررت اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد والبيانات الموثقة على طلبات دعم الخبر، لتحديد الأسر المحتاجة والأكثر تضررا من حظر التجول بسبب فيروس كورونا، خاصة أرباب الأسر العاملين بأجر يومي والعاملين بشكل غير منتظم.

وأكد أن صندوق المعونة سيركز في الوقت الحالي على طلبات فئة العاملين بأجر يومي، تمهيدا لتحديد الأسر المستحقة لتقديم المساعدة من قبل فريق الحماية الاجتماعية والذي شكله رئيس الوزراء.