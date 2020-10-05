عمّان-الغد– توقع معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل، أنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 770 ألف شخص في جميع أنحاء العالم من الآن وحتى الأول من يناير/كانون ثاني من خلال الالتزام بارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.

إجمالي الوفيات المتوقعة بحلول الأول من يناير/كانون ثاني هي 2.8 مليون وفاة، أي حوالي 1.8 مليون أكثر من عددها الحالي، بينما قد تصل الوفيات اليومية في ديسمبر/كانون أول إلى 30 ألف وفاة يوميًا.

ويقول مدير المعهد الدكتور كريستوفر موراي إن هذه التوقعات مروعة، وهناك احتمال بأن يكون شهر ديسمبر/كانون أول مميتًا، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، مضيفًا بأن العلم واضح والأدلة لا يمكن دحضها: ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات أمور حيوية للمساعدة في منع انتقال الفيروس.

هذا ووضع المعهد ثلاثة سيناريوهات:

“أسوأ حالة” حيث يظل استخدام الأقنعة بالمعدلات الحالية وتستمر الحكومات في تخفيف متطلبات التباعد الاجتماعي، ما يؤدي إلى 4 ملايين حالة وفاة بحلول نهاية العام.

“أفضل حالة” يبلغ مجموعها 2 مليون حالة وفاة إذا كان استخدام الأقنعة شبه عالمي وتفرض الحكومات متطلبات التباعد الاجتماعي عندما يتجاوز معدل الوفيات اليومي 8 لكل مليون

السيناريو “الأكثر احتمالاً” الذي يفترض أن استخدام الأقنعة الفردية وتدابير التخفيف الأخرى تظل دون تغيير، مما يؤدي إلى ما يقرب من 2.8 مليون حالة وفاة.

هذا وتشير النماذج إلى أن 750 ألف حياة قد يتم إنقاذها في النظر إلى الفروق بين سيناريوهات “أفضل حالة” و “الأكثر احتمالاً”.

وبحسب المعهد، ترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى الارتفاع الموسمي المحتمل في حالات COVID-19 في نصف الكرة الشمالي. حتى الآن، اتبع COVID-19 أنماطًا موسمية مشابهة للالتهاب الرئوي، وإذا استمر هذا الارتباط، يمكن لدول الشمال توقع المزيد من الحالات في أواخر الخريف والشتاء.

قال موراي: “من السهل أن تضيع في ضخامة الأرقام، عدد الوفيات يتجاوز سعة أكبر 50 ملعبًا في العالم “.

في ما يتعلق بالأردن، توقع المعهد حدوث 320 حالة وفاة حتى نهاية العام، حيث كانت هذه التوقعات مبنية على أرقام ومعطيات الأسبوع الماضي، قبل الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال الأيام الأخيرة الماضية.

يشار إلى أن معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) هو معهد بحثي يعمل في مجال إحصاءات الصحة العالمية، يُجري أبحاث ويدرب علماء وصناع السياسات والجمهور على مفاهيم المقاييس الصحية، وتشمل مهمته الحكم على فعالية المبادرات الصحية والأنظمة الصحية الوطنية في العالم.