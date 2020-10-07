الثور

منذ 3 ساعات

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تشعر بعاطفة كبيرة في قلبك، واذا لم يكن لديك حبيب فإنك تشعر بفراغ عاطفي كبير قد يؤثر في مزاجك ونفسيتك في فترة الظهيرة، الأجواء في فترة ما بعد الظهر تنسيك أفكارك لكثرة البرامج التي تواجهها، المساء جيد لجلسة هادئة مع الاصدقاء أو مع من تحب، وبالأخص مواليد شهر نيسان.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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