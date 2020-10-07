يوم لا بأس به يا مولود الحمل، فالأمور تسير معك بكل سهولة ويسر، وقد تتلقى بعض الأخبار السارة في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر وما يليها فإن الأحداث تتسارع وتضغط المسؤوليات والمواعيد عليك بشكل كبير وحتى المساء، احذر من مزاجيتك وفقدان دبلوماسيتك التي قد تجعل اسهم شعبيتك تنخفض.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 7 من 10