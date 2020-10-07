الجوزاء

منذ 3 ساعات

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أمورك ما زالت جيدة يا مولود الجوزاء، لكن الدور عليك أن تستغل الوضع لصالحك، عليك اتخاذ بعض القرارات المهمة، وبالأخص في فترة الصباح. في فترة ما بعد الظهر الأمور العائلية تحوز على اهتمامك بشكل كبير لحدث طارئ قد يحدث. أما في المساء فإن الأمور العاطفية جيدة، وقد تحدث مصالحة بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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أنت في وضع رائع، فالقمر ما يزال لديك يا صديقي الجوزاء والحظ ما يزال يبتسم لك، عند الظهيرة تشعر بالقوة تدخل الى جسدك والرغبة بفعل كل العمل المتراكم عليك، مواليد 1 الى 10 حزيران ننصحهم بأخذ قراراتهم والمبادرة بأي مشروع مهم، لأن الوقت مناسب لهم. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 9 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة: 9 من 10

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