أمورك ما زالت جيدة يا مولود الجوزاء، لكن الدور عليك أن تستغل الوضع لصالحك، عليك اتخاذ بعض القرارات المهمة، وبالأخص في فترة الصباح. في فترة ما بعد الظهر الأمور العائلية تحوز على اهتمامك بشكل كبير لحدث طارئ قد يحدث. أما في المساء فإن الأمور العاطفية جيدة، وقد تحدث مصالحة بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10