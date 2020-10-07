الأسدالسرطان

منذ 3 ساعات

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تصحو في الصباح وليس لديك الرغبة في عمل شيء أو الذهاب لأي مكان وتود الرجوع الى النوم، يوم هادئ بعض الشيء في الصباح، لكن ضغوطات العائلة تؤثر فيك بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر، مما يجعلك بحالة هيستيرية، في المساء عليك الابتعاد قليلا عمن تحب فقد يحدث سوء تفاهم بينكما.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم جيد ولا يوجد فيه أحداث معينة أو مهمة، لكنك قد تصرف الكثير من المال إثر التزام مالي معين. كما عليك يا صديقي أن تنتبه الى العائلة فهي أهم شيء اليوم، وبالأخص في فترة ما بعد الظهر حيث يطرأ موضوع مهم في بيتك. المساء جيد للخروج والترفيه عن نفسك بعد هذا اليوم الممل. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 7 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة: 7 من 10

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