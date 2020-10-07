تصحو في الصباح وليس لديك الرغبة في عمل شيء أو الذهاب لأي مكان وتود الرجوع الى النوم، يوم هادئ بعض الشيء في الصباح، لكن ضغوطات العائلة تؤثر فيك بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر، مما يجعلك بحالة هيستيرية، في المساء عليك الابتعاد قليلا عمن تحب فقد يحدث سوء تفاهم بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10