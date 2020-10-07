العذراء

منذ 3 ساعات

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من شخص قوي الى شخص عاطفي، فرق كبير بين شخصيتك في الصباح وفي المساء، فأنت شخص واثق من نفسك، تعرف كيف تدير أمورك ودبلوماسيتك تجلب لك بعض النجاحات على المستوى العاطفي والعائلي. أما فترة المساء فإن العواطف تجيش في قلبك والذكريات القديمة ترجع الى ذاكرتك، مما يشعرك ببعض المزاجية والكآبة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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