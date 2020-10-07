يوم فيه ضغوطات جمة يا مولود الميزان، وذلك في فترتي الصباح والظهيرة، وخاصة لمواليد 12 الى 22 تشرين الأول، أما باقي المواليد فسيكونون في قمة عطائهم ونجاحهم في فترة ما بعد الظهر، لكن الحذر يا صديقي من التسلط فقد يجعلك تبعد أقرب الناس إليك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10