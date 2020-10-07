الميزان

منذ 3 ساعات

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يوم فيه ضغوطات جمة يا مولود الميزان، وذلك في فترتي الصباح والظهيرة، وخاصة لمواليد 12 الى 22 تشرين الأول، أما باقي المواليد فسيكونون في قمة عطائهم ونجاحهم في فترة ما بعد الظهر، لكن الحذر يا صديقي من التسلط فقد يجعلك تبعد أقرب الناس إليك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد لترتيب الأوضاع، ووضع القرارات المهمة، فبعد أن مرت عليك فترة لا بأس بها بالضياع، واختلطت عليك الأمور جاء اليوم كبداية لترتيب أوضاعك ووضع القرار الأمثل لمشاكلك، دع أحد أصدقائك يساعدك على اتخاذ بعض القرارات، مواليد تشرين الأول بلا استثناء أكثر المواليد عصبية، وبالأخص في فترة المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 9 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة: 9 من 10

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