العقرب

منذ 3 ساعات

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لديك الكثير لتقوم به يا عزيزي العقرب، فالمسؤوليات ما زالت تندفع تجاهك، وخاصة في فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر وبعدها ترتاح من العناء وتصبح أقل اكتراثا بالحياة، تهورك في تصرفاتك قد يجعلك تسمع انتقادا واضحا من أفراد عائلتك، ولا تكن مغامرا في مخططاتك لهذه الليلة، وبالأخص مواليد شهر تشرين الاول. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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ما تزال يا صديقي في فترة مفعمة بالنشاط والحيوية، الأعمال أكثر ما يهمك، وبالأخص أن هنالك بعض الأمور المهمة التي قد تطرح عليك في فترتي الصباح والظهيرة فخذ وقتك في التفكير بها، أما في فترة ما بعد الظهر فإنك قد تشعر بالملل، لكن الوضع في المساء سيكون جيدا لدعوة عائلية تحضرها، وتكون سعيدا بها. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 8 من 10 العاطفة: 8 من 10 الصحة: 9 من 10

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