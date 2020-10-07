لديك الكثير لتقوم به يا عزيزي العقرب، فالمسؤوليات ما زالت تندفع تجاهك، وخاصة في فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر وبعدها ترتاح من العناء وتصبح أقل اكتراثا بالحياة، تهورك في تصرفاتك قد يجعلك تسمع انتقادا واضحا من أفراد عائلتك، ولا تكن مغامرا في مخططاتك لهذه الليلة، وبالأخص مواليد شهر تشرين الاول. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10