القوس

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لا بأس عليك يا صديقي القوس، فالكثير من الاشخاص افتقدوا كلامك الكثير واجتماعيتك في الأيام الماضية، لكنك سترجع الى عهدك في المساء، وتصبح أكثر أريحية من الأيام الماضية، لكن ما زالت ضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، وخاصة لمواليد 12 الى 19 كانون الأول، فالصبر مفتاح الفرج.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

لليوم الثاني على التوالي، تشعر بالضغط والتوتر، لا تكن حساسا زيادة على اللزوم وتفكر دائما بالجانب السيئ، قد لا يكون اليوم مفعما بالنشاط والحيوية، لكن أفضل من يوم أمس، الانتباه إلى الصحة لا يضر، وبخاصة على الظهر والرجلين التي يمكن أن تشهد توعكا، وبالأخص لمواليد شهر كانون الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 4 من 10 العاطفة: 5 من 10 الصحة: 4 من 10

منذ يوم واحد

يوم ليس كما تتمنى يا عزيزي القوس، فهو من أكثر الأيام صعوبة لهذا الشهر، وخاصة من الناحية الصحية التي قد تعاني في فترة ما بعد الظهر، وخاصة المعدة والرجلين، أما في الصباح فالأمر لا يخلو من مشاكل في العمل وسوء تفاهم مع أحد زملائك، في فترة المساء تحاش رؤية من تحب أو أصدقائك، لأن مزاجك سيجعلهم ينفرون منك. نسب النجاح من 10 : العمل: 2 العاطفة: 0 الصحة: 1

منذ يومين

كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، يوم به بعض الأمور المهمة على نطاق العمل وقد تنشغل بالكثير من المواعيد. جاذبيتك تزداد لدى الجنس الآخر في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك لا ترفض طلب أحد لك بالخروج وقضاء سهرة جميلة، لأن هنالك ما سيفرحك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 4 الصحة: 9

منذ 3 أيام

انتبه اليوم إلى علاقاتك الشخصية وخاصة العلاقة العاطفية، فمن الممكن أن تتعرض للضرر أو سوء التفاهم، لا تكن عنيدا واسمع الآخرين الى آخر كلمة ولا تستعجل في إصدار الأحكام، في المساء تخرج الى دعوة أو الى مكان مع أصدقائك، وتكون الأضواء مسلطة عليك فاستمتع يا صديقي. نسب النجاح لهذا اليوم العمل: 9 من 10 العاطفة: 6 من 10 الصحة: 8 من 10

منذ 4 أيام
انتخابات 2020
33 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock