لا بأس عليك يا صديقي القوس، فالكثير من الاشخاص افتقدوا كلامك الكثير واجتماعيتك في الأيام الماضية، لكنك سترجع الى عهدك في المساء، وتصبح أكثر أريحية من الأيام الماضية، لكن ما زالت ضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، وخاصة لمواليد 12 الى 19 كانون الأول، فالصبر مفتاح الفرج.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10