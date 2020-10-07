الحوت

منذ 3 ساعات

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الدوامة التي عشت بها في الأيام الماضية قاربت على الانجلاء، لكن عليك توخي الحذر في فترة الصباح فقط، أما بعد ذلك فإن الأمور تصبح جيدة، كما أن مبادراتك تسير بخطوات ثابتة وسريعة، عليك تخفيف عصبيتك في فترة ما بعد الظهر، في المساء لديك سهرة جميلة من نوعها وخاصة لمواليد شباط.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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