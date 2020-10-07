الجدي

منذ 3 ساعات

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عليك استغلال فترة الصباح جيدا يا صديقي الجدي، فقد لا يسير شيء كما ترغب بعد ذلك، وابتداء من فترة ما بعد الظهر تشعر ببعض التوتر، كما عليك الانتباه لصحتك أكثر بالمساء، وخاصة أنك تعب مما مر عليك من ضغط في الاسبوع الماضي، مواليد كانون الأول هم الأكثر توترا هذه الليلة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم عاطفي من الدرجة الأولى، فالعاطفة هي التي تأخذ الحيز الأكبر من اهتماماتك، تشعر الحبيب بأنك له وأنت بقربه، المساء واعد بالكثير من الحب والجلسات الرومانسية، فاستغل هذا اليوم لتقوية علاقتك بمن تحب، وبخاصة مواليد شهر كانون الثاني، لكن لا تجعل العاطفة تشغلك عن العمل، فخذ حذرك من بعض الأمور المهمة التي قد تجري. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 7 من 10 العاطفة: 9 من 10 الصحة: 7 من 10

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