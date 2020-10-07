عليك استغلال فترة الصباح جيدا يا صديقي الجدي، فقد لا يسير شيء كما ترغب بعد ذلك، وابتداء من فترة ما بعد الظهر تشعر ببعض التوتر، كما عليك الانتباه لصحتك أكثر بالمساء، وخاصة أنك تعب مما مر عليك من ضغط في الاسبوع الماضي، مواليد كانون الأول هم الأكثر توترا هذه الليلة.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10