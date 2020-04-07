العرب والعالمعربي

91 إصابة و29 حالة شفاء من كورونا في العراق

منذ دقيقة واحدة
كورونا في العراق -وكالات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بغداد – أعلن العراق اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة شفاء .
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مختبرات وزارة الصحة سجلت لهذا اليوم الثلاثاء (91) إصابة في عموم مدن العراق، كما سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد الرصافة و 29 حالة شفاء في عموم البلاد.
وأشارت الوزارة، الى أن مجموع الإصابات بلغ 1122 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 65 وحالات الشفاء 373 حالة.
يذكر ان العراق يفرض حظرا شاملا على حركة المواطنين منذ ثلاثة أسابيع تخوفا من انتقال سريع لفيروس كورنا بين المواطنين .-(بترا)

مقالات ذات صلة

كورونا في الإمارات

الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والإجمالي 2359

منذ 40 دقيقة

بعد رفع القيود في ووهان الصينية.. الآلاف يغادرون عبر القطارات

منذ ساعة واحدة

225 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطر

منذ ساعة واحدة
كورونا في بريطانيا

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 55242 في بريطانيا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock