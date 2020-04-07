91 إصابة و29 حالة شفاء من كورونا في العراق

بغداد – أعلن العراق اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة شفاء .

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مختبرات وزارة الصحة سجلت لهذا اليوم الثلاثاء (91) إصابة في عموم مدن العراق، كما سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد الرصافة و 29 حالة شفاء في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة، الى أن مجموع الإصابات بلغ 1122 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 65 وحالات الشفاء 373 حالة.

يذكر ان العراق يفرض حظرا شاملا على حركة المواطنين منذ ثلاثة أسابيع تخوفا من انتقال سريع لفيروس كورنا بين المواطنين .-(بترا)