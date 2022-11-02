91 مليون دولار قيمة صادرات إربد في تشرين الأول

سجلت صناعات محافظة إربد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نموا بنسبة 11.9 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب تقرير صدر عن الغرفة، اليوم الأربعاء، فإن صادرات المحافظة للشهر الماضي بلغت 91 مليون دولار مقابل 81 مليون دينار لشهر تشرين الأول من عام 2021.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن صادرات مدينة الحسن استحوذت على 85.5 مليون دولار من صادرات المحافظة ثم مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 3.5 بالمئة وتوزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على مركز الصدارة في صادرات المحافظة بقيمة وصلت إلى 79.8 مليون دولار، في حين قفز قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية إلى المركز الثاني لأول مرة بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار متقدما على قطاع المواد التموينية والغذائية التي حققت صادرات بقيمة 3.7 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية والكيماوية والتعبئة والتغليف والإنشائية والهندسية والكهربائية.

ولفت أبو حسان إلى أن السوق الأميركية استوعبت أكثر من 61 بالمئة من صادرات المحافظة، تلتها الدول العربية ثم دول الاتحاد الأوروبي وكندا ودول جنوب شرق آسيا، فيما ذهبت باقي الصادرات إلى دول أخرى حول العالم.

وأوضح أن ارتفاع صادرات المحافظة جاء انعكاسا لمرحلة التعافي من جائحة كورونا وزيادة الطلب على الصناعة الأردنية نتيجة جودتها ومنافستها عالميا. (بترا)