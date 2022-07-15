92 مليون دولار قيمة النفط المستورد من العراق منذ نيسان

رهام زيدان- بلغ مجموع قيمة النفط العراقي المصدر للأردن منذ استئناف عملية التوريد نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 92 مليون دولار، فيما لم يصدر إلى المملكة أي كميات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتشير أرقام شركة سومو النفطية العراقية إلى أن هذا المبلغ لقاء توريد نحو 953.4 ألف برميل، بينما لم تكن الشركة تصدر إلى المملكة في الوقت نفسه من العام الماضي بسبب انتهاء العمل بالاتفاقية بين البلدين في ذلك الوقت قبل تجديدها.

وبحسب الأرقام، فقد بلغ مجموع إيرادات تصدير النفط العراقي للأردن الشهر الماضي نحو 32 مليون دولار مقابل 300 ألف برميل تقريبا، مقارنة مع نحو 34.4 مليون دولار في شهر أيار (مايو) مقابل نحو 353.9 ألف برميل، فيما كانت العوائد في شهر نيسان (ابريل) نحو 26.4 مليون دولار مقابل نحو 299.5 ألف برميل.

وبلغ معدل السعر العالمي الذي احتسبت الأسعار بناء عليه نحو 107.7 دولار للبرميل الشهر الماضي، و112.1 دولار و104.6 دولار لشهري أيار (مايو) ونيسان (إبريل) على التوالي.

واتفق الأردن والعراق نهاية آذار (مارس) على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني، بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/ الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

وكانت مصادر في وزارة الطاقة والثورة المعدنية، قالت إن العراق سيستأنف توريد النفط إلى الأردن مطلع الشهر المقبل.

وأضافت المصادر أن التوريد كان متوقفا منذ شهر شباط (فبراير) الماضي؛ لتجديد بعض الأمور في مذكرة التفاهم بين البلدين تم الانتهاء منها مؤخرا.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بتاريخ 28/1/2021، وبموجب المذكرة التي بدأ العمل بها مطلع شهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً ± 15 % على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.