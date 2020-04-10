92 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بـ”كورونا” في إسرائيل

فلسطين المحتلة – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، في حين تجاوز عدد المصابين حاجز الـ10 آلاف إصابة.

وأظهرت المعطيات الجديدة، أن عدد المصابين بلغ 10095 مصابا، منهم 164 في حالة حرجة، و125 موصولون بأجهزة تنفس صناعي. ويخضع 721 مصابا للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 6582 للعلاج في المنازل و941 للعلاج في الفنادق وبلغ عدد المتعافين 1061.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة العربية للطوارئ إن عدد المصابين بالفيروس بين فلسطينيي الـ48 بلغ 288 مصابا. وتحتل جسر الزرقاء المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، بـ26 إصابة، تليها أم الفحم بـ22 مصابًا، ومن ثم دبّورية بـ22 مصابًا وطمرة بـ16 مصابًا، وجت المثلث بـ14 مصابا. وفا