92 وفاة و9003 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

عمان- الغد- سُجلت في الأردن، الثلاثاء، 92 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 9003 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 553727، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 6077، بعد وفاة 92 مصابا.

وأُجري 45699 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 556943 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الثلاثاء إلى نحو 19.7% مقارنة بـ 20.18% يوم الاثنين.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 518 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 3334 حالة.

وغادرت 367 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 6649 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 447888 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 99762 حالة.