93 عملا تتنافس على جائزة “أفضل فيلم عالمي”

لوس أنجليس- سيتنافس 93 فيلما على جائزة “أفضل فيلم عالمي” في النسخة الـ92 من الأوسكار في رقم قياسي جديد داخل هذه الفئة.

وتحول اسم الجائزة في هذه الفئة لأول مرة من “أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية” إلى أفضل فيلم عالمي، بعدما صادق أعضاء أكاديمية هوليوود على المسؤولة.

ومن أصل 93 فيلما مرشحا من الدول، ستختار اللجنة المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل 10 أفلام مرشحة مبدئيا.

وبهذا سيزيد عدد الأفلام المرشحة في هذه الفئة على النسخة الماضية بمقدار عمل واحد.

وفي 16 كانون الأول (ديسمبر)، سيتم الإعلان عن الأفلام التي ستصل للمرحلة التالية من التصويت في جوائز الأوسكار.

وسيتم الإعلان عن ترشيحات الأوسكار النهائية في 13 كانون الثاني (يناير) 2020، بينما سيعقد حفل تسليم الجوائز في التاسع من شباط (فبراير) المقبل في مسرح دولبي في هوليوود.-(إفي)