93 مليون دينار حجم الاستثمار في الهواتف المتنقلة

عمان– بلغ حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة نحو 93 مليون دينار العام الماضي.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور: إن هذا المبلغ يعادل 68 بالمئة من اجمالي استثمارات جميع الشركات العاملة بقطاع الاتصالات، شاملة الممتلكات والمعدات الفنية والتحسينات على المباني وأجهزة وبرامج حاسوب المتخصصة بشبكات الجيل الجديد والألياف الضوئية.

وأضاف أن حجم الاستثمار بقطاع الاتصالات الثابتة واصل ارتفاعه العام 2018 ليبلغ نحو 36 مليون دينار محققا نمواً بمعدل 19 بالمئة عن عام 2017.

وشار إلى أن معظم هذه الاستثمارات كرست لتحديث شبكة الألياف الضوئية ما انعكس ايجاباً على زيادة حصة ايرادات الشركة من تقديم خدمات البيانات بمعدل 6 بالمئة عن عام 2017.

وبين أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاد بنسبة 1 بالمئة عن عام 2017 ليصل مجموع العاملين في القطاع إلى 4045 موظفا.