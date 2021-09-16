940 ألف دينار مخصصات قطاع الأشغال للمفرق

المفرق – خصص مجلس محافظة المفرق مبلغ 940 ألف دينار من موازنته للعام المقبل لقطاع الاشغال العامة وفقا للناطق الاعلامي في المجلس صبري الزيادنة.

وقال الزيادنة ان مخصصات قطاع الاشغال العامة تضمنت تخصيص مبلغ 150 الف دينار لمشاريع الصيانة الروتينية للطرق و100 الف دينار لمشاريع اعمال السلامة المرورية وانارة الطرق، لافتا إلى انه تم تخصيص مبلغ 150 الف دينار لإنشاء وتحسين الطرق الثانوية والقروية و120 الف دينار لمشاريع انشاء وتحسين الطرق الزراعية اضافة لتخصيص مبلغ 100 الف دينار لشراء آليات و10 الاف دينار لرفع الجاهزية للحالات الطارئة في فصل الشتاء.

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، انه تم تخصيص مبلغ 300 الف دينار لتنفيذ المرحلة الثانية من طريق الحزام الدائري بطول 3.5 كيلو متر والتي تمتد من شارع ايدون مرورا بمدارس الجود وصولا الى طريق المنطقة الحرفية ام النعام والتي تضاف للمرحلة الاولى من الطريق التي تم الانتهاء منها بطول 2.5 كيلو متر، لافتا إلى ان مسافة الطريق الكلية تبلغ 15 كيلو مترا حول مدينة المفرق .

وبين ان الطريق الدائري والمرسوم منذ تسعينات القرن الماضي كان بعرض 100 متر الا انه وجراء الاعتداءات المتكررة عليه تقلصت مساحته الى ان اصبحت 30 مترا، موضحا ان الطريق وحال الانتهاء منه سيساهم بحل مشكلة ازمة المركبات داخل مدينة المفرق بشكل كبير.

(بترا) – هشام القاضي