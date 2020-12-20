المواصفات تواصل جولاتها على محلات ومشاغل المصوغات الثمينة

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عمان 20 كانون الأول (بترا)- واصلت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة جولاتها التفتيشية على مشاغل ومحلات بيع المصوغات والمعادن الثمينة، وذلك ضمن خطتها التفتيشية السنوية التي تشمل القطاعات الواقعة ضمن نطاقها الرقابي الواسع.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأحد أن الذهب الأردنيّ يصنّع ويشغل وفقا للعيارات القانونية المتعارف عليها والمحددة في تعليمات الرقابة على المصوغات الصادرة عن المؤسسة، الأمر الذي أكسبه السمعة العالية في الأردن وعلى مستوى العالم، حيث تقوم العديد من الشركات بتصدير إنتاجها الى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا.

وأوضحت المؤسسة أن مفتشيها زاروا 317 محلاً ومشغلاً للمصوغات في مختلف محافظات المملكة، في حين تمّ متابعة شكاوى المواطنين البالغة 22 شكوى خلال العام الحالي، تتعلق أغلبها بالفواتير والمصنوعية التي يتقاضاها صاحب المحل على المصاغ.

واكدت المؤسسة حرصها أهمية توعية المواطنين بفواتير الشراء، مبينة انه على المشتري ضرورة الانتباه الى أن يقوم البائع بتدوين كافة المعلومات التالية (على الفواتير) من اسم المحل أو الختم الرسمي للمحل (فاتورة بترويسة المحل)، وتاريخ الشراء، وصنف المصوغات، (مثال (خاتم، اسوارة، حلق….الخ)، والعيار القانوني (قيراط 21، وقيراط 18… الخ)، والوزن بالغرام وأجزاءه لغاية جزء بالمئة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، والتي يجب ان تكون موجودة بشكل بارز وظاهرة للمواطن، والأجرة (المصنعية) والتي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف وهي تختلف من صنف لآخر وتعبأ بشكل مفصّل لكل صنف على حده، و(سعر الصنف يساوي وزن الصنف مضروبا بسعر الغرام يضاف اليه مقدار الأجرة والمبلغ الكلّي المطلوب).

وبيّنت المؤسسة أنه بإمكان المواطنين إيصال ملاحظاتهم عبر الاتصال المباشر أو رسائل “الواتساب” على رقم الشكاوى الموحّد (065301243) أو الدخول إلى صفحة المؤسسة على الفيسبوك وإرسال شكاواهم، أو أيقونة الشكاوى والاقتراحات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo ) أو عبر تطبيق بخدمتكم.

–(بترا)