OPPO تعرض تصميمًا مستقبلياً جديدًا في معرض Nendo وفي CIIDE

الغد – في 14 ديسمبر 2020 ، عرضت شركة OPPO ، وهي شركة رائدة في مجال الأجهزة الذكية ، شنتشن ، الصين ، العديد من التصاميم النظرية الجديدة بناءً على فلسفة التصميم التي تركز على الإنسان في معرض الصين الدولي الرابع للتصميم الصناعي (CIIDE). تم إنشاء هذه التصاميم النظرية لـ OPPO من قبل استوديو التصميم الياباني الرائد nendo ، الذي أسسه Oki Sato. هذه نتيجة للتعاون الوثيق بين OPPO و nendo ، واستكشاف إمكانيات التصميم في المستقبل. خلال المعرض ، عرضت OPPO أيضًا سلسلة من تصميمات منتجاتها الكلاسيكية ، حيث عرضت رؤى فريدة واستكشافات في تصميم الأشكال والمواد والتفاعل الذي حدث منذ إنشاء الشركة.

معرض الصين الدولي للتصميم الصناعي هو حدث على المستوى الوطني يركز على التصميم الصناعي في الصين. قدمت OPPO من خلال موضوع هذا العام “تصميمات جديدة ، اتجاهات جديدة ، زخم جديد” ، عرضًا بأثر رجعي ، حيث عرضت تصاميم المنتجات الكلاسيكية الرائدة في الصناعة من خلال تاريخها.

في عام 2008 ، أطلقت OPPO أول هاتف ذكي لها ، “Smiley Face” A103 ، إيذانا ببداية سعيها لتحقيق التآلف المثالي بين الجمال والابتكار المطلقين. لقد أثبتت هذه الابتكارات أنها عديدة على مدار الـ 12 عامًا الماضية: في عام 2012 ، أطلقت OPPO Finder – أحد أنحف الهواتف في العالم – المصمم ليكون أسهل وأكثر راحة للمستخدمين في حمله. في عام 2014 ، قدمت التصميم المنحني 2.5D في Find 5 ، في حين استوحى R9 لعام 2016 الإلهام من التلال الجبلية المغطاة بالثلوج لتزويد هاتف ذكي بقبضة ومظهر محسن. في الآونة الأخيرة ، أطلقت OPPO Reno3 في عام 2019 باعتباره أنحف هاتف G5 في العالم في ذلك الوقت.

يمتد اختراق OPPO في التصميم أيضًا إلى تقنية الكاميرا المتطورة. في عام 2014 ، أصدرت OPPO أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة بمحرك في العالم –N3. في عام 2018 ، استخدم هاتفه الذكي Find X بشاشة عرض كاملة تصميمًا منزلقًا رائدًا مكّن الكاميرا من الظهور من داخل الهاتف عند تنشيطها. دمج هذا الابتكار 11 مكونًا ، بما في ذلك الكاميرات الأمامية والخلفية وأجهزة الاستشعار ، وأدى إلى نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 93.8٪. في عام 2019 ، تجاوزت OPPO المزيد من الحدود مع إطلاق Reno 10x Zoom وهيكلها الفريد المحوري الصاعد ، والذي ألهم منذ ذلك الحين أفكار تصميم جديدة في صناعة الهواتف الذكية.

في نوفمبر من هذا العام ، أظهرت OPPO مرة أخرى استكشافها الأخير في عوامل شكل الهاتف المحمول مع الهاتف المفاهيمي OPPO X 2021 القابل للدوران في حدث OPPO INNO DAY 2020. يمكن ضبط حجم الشاشة القابلة للدوران للجهاز المفاهيمي بشكل لا نهائي ضمن نطاق محدد ، مما يوفر منظورًا جديدًا لمستقبل الأجهزة وكيف يمكن للبشر التفاعل معها.

في معرض الصين الدولي للتصميم الصناعي ، عرضت OPPO التصاميم المفاهيمية “للهاتف المنزلق” و “رابط الموسيقى” التي كانت تعمل عليها مع استوديو التصميم الصناعي الياباني الرائد نيندو. نشأت فكرة “الهاتف المنزلق” من اكتشاف OPPO و Nendo أن مستخدمي الهواتف الذكية يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم الذكية للتفاعل مع العالم من حولهم. لدعم المزيد من الوظائف ، تم تصميم الهاتف الذكي في زيادة مستمرة في الحجم ، مما يجعل حمله صعبًا وأقل ملاءمة. أصبح هذا الاتجاه نحو الهواتف الكبيرة مصدر قلق متزايد للمستخدمين. مسلحًا بهذه الرؤية ، تم تصميم مفهوم “الهاتف المنزلق” بثلاث شاشات قابلة للطي متصلة بمفصلات قابلة للطي في نفس الاتجاه. من خلال تزويد المستخدمين بالمرونة لتغيير شكل الهاتف حسب الحاجة ، قد يستفيد المستخدمون من القدرة على تغيير حجمه ليناسب المناسبة. علاوة على ذلك ، يتيح القلم الذي تم إدخاله في الهاتف للمستخدمين زيادة إنتاجيتهم باستخدام الهاتف للعمل أو مهام أخرى أكثر تعقيدًا.

يمكن طي التصميم النظري “للهاتف المنزلق” إلى حالات مختلفة

التصميم النظري الآخر لـ OPPO و nendo ، “رابط الموسيقى” ، عبارة عن مجموعة من الأجهزة تتمحور حول زوج من سماعات الأذن TWS التي تتضمن ساعة ذكية ومكبر صوت AI وشاحن محمول وشاحن لاسلكي. تم تصميم جميع الأجهزة في شكل عضوي أنيق ، باعتماد تصميم تقارب يعكس القيم الجمالية للمستخدمين اليوم. عندما يتم وضع سماعات TWS وعلبة الشحن المحمولة على مكبر الصوت AI ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة موسيقى سلسة تنتقل من سماعات الرأس إلى مكبر الصوت. يعكس هذا التصميم المتكافئ بين الأجهزة ، والتركيز على قابلية النقل والراحة ، تكامل OPPO للتكنولوجيا والتركيز على الإنسان في فلسفة التصميم الخاصة بها.

التصميم النظري “رابط الموسيقى”

وتعليقًا على الشراكة ، قال أوكي ساتو ، الرئيس التنفيذي وكبير المصممين لشركة نيندو: “لقد تأثرت بفلسفة OPPO ، التي تتجاوز الاستفادة من أحدث التقنيات وتسعى إلى إقامة علاقة مريحة بين الأشخاص ومنتجاتهم من خلال نهج يركز على الإنسان في التصميم. إنني أتطلع إلى رؤية مفاهيم جديدة من فريق OPPO وكذلك معرفة كيفية تمكنهم من تحقيق المزيد من التوازن بين التكنولوجيا والمشاركة العاطفية “.

وأضاف شياو بو ، المصمم الرئيسي في OPPO Industrial Design: “يتوافق تصميم nendo بشكل وثيق مع فلسفة OPPO المتمحورة حول الإنسان. تهدف OPPO إلى تزويد المستخدمين بتجربة منتج ممتعة مع أحدث التقنيات والتصميم الجمالي. هذه الشراكة مبنية على الاقتناع بأنه من أجل إنشاء منتج تقني رائد بمستوى مناسب من الراحة للمستخدمين ، يجب أن نركز على “الإنسان”. من الآن فصاعدًا ، سنضاعف هذا النهج من خلال هندسة المنتجات بتجربة أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام “.

بصفتها مستكشفًا وقائدًا يسعى لتحقيق التآزر المثالي بين الجماليات المطلقة والابتكار ، أنشأت OPPO في بدايتها مركزًا للتصميم الصناعي لاحتضان التصميم والابتكار في الصناعة. تم اعتماد المركز من قبل الاختيار الرابع لمراكز التصميم الصناعي الوطنية في الصين في 22 نوفمبر 2019. كما حظي تصميم المنتج المتطور لـ OPPO بترحيب جيد والاعتراف به من قبل الصناعة. هذا العام ، فاز OPPO Find X و Reno3 Pro بجوائز التصميم الجيد لعام 2020 ، بينما فاز OPPO Find X2 Pro بجائزة Swan في مسابقة تصميم الهواتف المحمولة الصينية. ستواصل OPPO التركيز على تصميم المنتج ، واستكشاف المزيد حول كيفية دمج التكنولوجيا والجماليات لإنشاء علاقات أوثق بين الأشخاص والأجهزة والعالم من حولهم.