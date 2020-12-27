انه من أيامك المفضلة يا مولود الجوزاء مع أنك لا تشعر بذلك في الصباح، لكني أعدك في الظهيرة ستشعر بالانتعاش والقوة والتأخير الذي أصابك في اليومين الماضيين وستعمل على تعديله، وإنجاز العمل المتراكم عليك، المساء جيد لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لكن عليك الابتعاد عن من تحب، فهو غير مستعد لمصالحتك بعد.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة: 9 من 10