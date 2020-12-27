الثرثرة ليست في صفك، فهي ستدفع بالمشاكل نحوك في فترة الصباح، يوم هادئ لا يوجد به أي أحداث مهمة تذكر، لكن الأمور في المساء لا تطمئن كثيرا، وبالأخص على مستوى الأحداث الشخصية، فالمشاكل العائلية سيكون لها النصيب الأكبر، فحافظ على هدوئك ولا تكن عصبيا، وخاصة إذا كنت من مواليد 18 الى 22 آب (أغسطس).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة: 7 من 10