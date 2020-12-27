الأمور تسير عكس ما ترغب اليوم وكل ما تفعله يقلب ضدك وخاصة في فترة الصباح والظهيرة، حيث يزداد ضغط العمل لديك ويبدأ مزاجك بالانقلاب إلى الاسوأ، وأي كلمة توجه لك تأخذها بحساسية زائدة، المساء ليس بأفضل بل العكس عليك البقاء في البيت فهو أقل الخسائر، وخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 تموز (يوليو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة: 5 من 10