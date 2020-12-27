يكفيك جدالا وكلاما، فأنت منذ الصباح تحب الكلام الكثير والمناقشة التي لا تنتهي، كن أكثر سلاسة في تعاملك مع موظفيك إذا كنت مديرا أو كنت موظفا فعامل زملاءك بهدوء ولا داعي للعصبية التي تتملكك في فترة ما بعد الظهر، المساء سيكون جيداً لجلسة هادئة مع من تحب أو قد تدعى للخروج للعشاء أو لمناسبة اجتماعية.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة: 8 من 10