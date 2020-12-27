العذراء

منذ 3 ساعات

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أنت شرس جدا يا صديقي العذراء، شخصيتك قد تبدو مخيفة للآخرين، لأنك لا تتصرف بعقل اليوم وتريد الهجوم على أي أحد يوجه لك ولو كلمة صغيرة، اهدأ وحاول أن تفكر قبل أن تعطي قرارك ولا تعتمد على قلبك وعواطفك، المساء قد يكون جيدا، لكنك ستخطئ في حق من تحب، فالأفضل أن لا تراه.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة: 9 من 10

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