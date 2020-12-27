الدلو

منذ 3 ساعات

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لا تتعجل بالاجابة مع أن الحظ يلعب في صفك يا مولود الدلو، لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل اجابتك، فلديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك في مستقبلك، لا تدع العصبية تفرق بينك وبين من تحب في فترة المساء، ولا تجعل أي شخص يتدخل فيما بينكما.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة: 9 من 10

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