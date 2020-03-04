95 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

أحمد التميمي

إربد- ارتفعت قيمة صادرات محافظة اربد خلال شهر شباط الماضي لتصل نحو 95 مليون دولار وبنسبة ارتفاع وصلت نحو 25 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها نحو 76 مليون دولار .

وحسب التقرير الشهري للصادرات لغرفة صناعة اربد ، فان عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الشهر الماضي بلغ 1478 شهادة مقارنة مع 1410 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي .

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على نحو ٨٤ مليون دولار من قيمة الصادرات، بنسبة 88 % من صادرات الشهر الماضي، كما بلغت صادرات مدينة سايبر سيتي الصناعية 9.2 مليون دولار، بنسبة 10 % من إجمالي الصادرات ، فيما بلغت صادرات من مناطق إربد نحو 1.8 مليون دولار بنسبة 2% من إجمالي صادرات المحافظة.

واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى في قيمة صادراته التي زادت عن 85 مليون دولار وبنسبة قاربت 90% من اجمالي الصادرات، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.5 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية والتموينية بقيمة 1.7 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية بقيمة 1.3 مليون دولار، والصناعات الانشائية بقيمة 1.51 مليون دولار، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة مليون دولار، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية بقيمة 600 الف دولار، واخيراً قطاع التعبئة والتغليف والكرتون بقيمة 73 الف دولار .

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، إن قيمة الصادرات الى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته 77 % من اجمالي الصادرات محققة نحو 73 مليون دولار ، فيما تعدت نسبة الصادرات الى الدول العربية ٨% بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار .