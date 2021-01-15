لا تتهور يا عزيزي بتصرفاتك فأنت معروف بعقلانيتك وصبرك على الأمور، فلا تكن متسرعا بتنفيذ ما تريد وبدون تفكير، عليك بعدم المغامرة بأي شيء تملكه أو يخصك، لأنك ستخسره على الأغلب، وخاصة في فترة الظهر وما بعدها، معاملتك لحبيبك قد يشوبها بعض الأخطاء في المساء لجرأتك وعدوانيتك تجاهه.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 7 من 10