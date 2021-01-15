السرطان

منذ 6 دقائق

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شجاع، قوي، جريء ولا تخاف أي شيء، فأنت تشعر بالدعم الذي يمده الفلك لك، يوم جيد وبالاخص للأعمال التي ستلحظ تقدما ملحوظا بها، فحاول استغلال جميع الفرص التي قد تتاح لك، وخاصة في فترة الصباح والظهيرة، المساء جيد للخروج والاستمتاع مع من تحب أو مع صديقك بوقتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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