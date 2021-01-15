انتبه الى سمعتك يا مولود الثور، فستكون معرضا لكثير من الاشاعات الكاذبة، وقد يحاول أحدهم الايقاع بك في الصباح، الأعمال جيدة والهدوء قد يخيم على الأجواء حولك، في فترة المساء الاوضاع العائلية مهمة أيضا، وبالأخص أن موضوعا مهما سيطرح للنقاش، مواليد 20 الى 30 نيسان أكثر المتأثرين بهذه الظروف.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10