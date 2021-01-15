يوم ولا اسوأ يا مولود الحمل، فأنت لا رغبة لك منذ الصباح بالذهاب الى عملك أو عمل أي شيء آخر، عدم اتخاذ أي قرار او مبادرة هو الأفضل، لأنه لن يكون لصالحك أبدا، المشاكل قد تحوم حولك في فترة بعد الظهر، فحاول أن تمررها بهدوء، المساء هادئ، لكنه ممل، وتشعر بالكآبة، فالأفضل الخروج لاستنشاق الهواء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10